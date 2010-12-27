В Индии родился ребенок-русалка

Малыш умер через час после рождения из-за недоразвитости внутренних органов.

В индийском округе Лакхимпур-Кхери в штате Уттар-Прадеш 22-летняя местная жительница родила ребенка с синдромом русалки. Ребенок умер через час после рождения. Об этом сообщило издание The Times of India.

У родившегося младенца были сросшиеся ноги, его собирались перевезти в окружную больницу из-за тяжелого состояния. Однако, врачи даже не успели определить пол ребенка, та как он умер в течение часа после рождения. Такой же случай произошел в Индии в 2018 году, ребенок умер через 15 минут

Синдром русалки, или сиреномиелия, является редкой аномалией. Ребенок, с такой патологией почти всегда погибает из-за недоразвитости внутренних органов.

В апреле в Японии выписали младенца, который родился с весом 258 г.

Фото: Twitter/ The Times of India