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Сегодня, 15:54
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Alena_Zinovieva
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В Польше раскритиковали российский ЗРС С-400

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Поставлена под сомнение его способность поражать самолеты в воздушном пространстве Польши.

В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400. По мнению автора статьи в польском издании Gazeta, комплекс не соответствует заявленным характеристикам.

Журналист ставит под сомнение способность С-400 поражать самолеты в воздушном пространстве Польши. Он называет заявленный радиус действия комплекса рекламной акцией, а также элементом запугивания потенциального противника.

В издании подчеркивается, что дальность обнаружения цели С-400 зависит от рельефа местности и кривизны Земли. Автор статьи уверен, что радар нужно поднять на несколько километров над поверхностью Земли, чтобы он мог обнаружить цели в соответствии с заявляемыми характеристиками. Имеющиеся в составе ЗРС мачты могут поднимать радар на высоту не более 25 метров, что говорит о том, что комплекс не способен "видеть" на заявленное расстояние.

Кроме того, российские зенитные ракетные комплексы основаны на советской электронике, значительно отстающей от американской. Такая система управления не позволяет оружию поражать цели с высокой точностью.

Единственным оружием РФ, которое опасается Польша, автор называет ОТРК "Искандер-М". Так как "русские точно занизили дальность поражения своих ракет".

Ранее мы писали, что США раскрыли план атаки на российские системы ПВО.

Видео: YouTube / OP Info, Rumoaohepta7

Теги: зенитный ракетный комплекс, польша, с-400
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 6 )

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Аноним
Сегодня 16:35

Ну и правильно пишут, везде у нас жопа, а тут на тебе выдали девайс, кто его разрабатывал, засекречено. Не для того, что бы засекретить, а для того, что б не позориться если секретный конструктор лишнего не ляпнул

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 16:56

На хз пошел, урод деревянный!

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migsu ответ на комментарий Аноним
Сегодня 17:06

На хз пошел, урод деревянный!

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Аноним
Сегодня 16:54

Русский человек всегда умел делать "ход конём"

Поэтому Пшэки не смогут понять принцип работы С400

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Аноним
Сегодня 16:48

И от чего тогда такой дристун напал на омеригу и их шавок?! Сами же рекламируют с400)))

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migsu
Сегодня 17:09

Польша -это ничтожество, об которое даже ноги вытирать не хочется!

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Аноним
Сегодня 16:38

Наш человечек, такую пургу поднял!  

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Аноним
Сегодня 16:38

С физикой у критика туговато.

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Аноним
Сегодня 16:46

Каждый суслик - агроном!

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