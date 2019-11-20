В Польше раскритиковали российский ЗРС С-400

Поставлена под сомнение его способность поражать самолеты в воздушном пространстве Польши.

В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400. По мнению автора статьи в польском издании Gazeta, комплекс не соответствует заявленным характеристикам.

Журналист ставит под сомнение способность С-400 поражать самолеты в воздушном пространстве Польши. Он называет заявленный радиус действия комплекса рекламной акцией, а также элементом запугивания потенциального противника.

В издании подчеркивается, что дальность обнаружения цели С-400 зависит от рельефа местности и кривизны Земли. Автор статьи уверен, что радар нужно поднять на несколько километров над поверхностью Земли, чтобы он мог обнаружить цели в соответствии с заявляемыми характеристиками. Имеющиеся в составе ЗРС мачты могут поднимать радар на высоту не более 25 метров, что говорит о том, что комплекс не способен "видеть" на заявленное расстояние.

Кроме того, российские зенитные ракетные комплексы основаны на советской электронике, значительно отстающей от американской. Такая система управления не позволяет оружию поражать цели с высокой точностью.

Единственным оружием РФ, которое опасается Польша, автор называет ОТРК "Искандер-М". Так как "русские точно занизили дальность поражения своих ракет".

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Видео: YouTube / OP Info, Rumoaohepta7