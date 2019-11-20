В Польше раскритиковали российский ЗРС С-400

В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400. По мнению автора статьи в польском издании Gazeta, комплекс не соответствует заявленным характеристикам.
Журналист ставит под сомнение способность С-400 поражать самолеты в воздушном пространстве Польши. Он называет заявленный радиус действия комплекса рекламной акцией, а также элементом запугивания потенциального противника.
В издании подчеркивается, что дальность обнаружения цели С-400 зависит от рельефа местности и кривизны Земли. Автор статьи уверен, что радар нужно поднять на несколько километров над поверхностью Земли, чтобы он мог обнаружить цели в соответствии с заявляемыми характеристиками. Имеющиеся в составе ЗРС мачты могут поднимать радар на высоту не более 25 метров, что говорит о том, что комплекс не способен "видеть" на заявленное расстояние.
Кроме того, российские зенитные ракетные комплексы основаны на советской электронике, значительно отстающей от американской. Такая система управления не позволяет оружию поражать цели с высокой точностью.
Единственным оружием РФ, которое опасается Польша, автор называет ОТРК "Искандер-М". Так как "русские точно занизили дальность поражения своих ракет".
Ранее мы писали, что США раскрыли план атаки на российские системы ПВО.
Видео: YouTube / OP Info, Rumoaohepta7
Обсуждение ( 6 )
Ну и правильно пишут, везде у нас жопа, а тут на тебе выдали девайс, кто его разрабатывал, засекречено. Не для того, что бы засекретить, а для того, что б не позориться если секретный конструктор лишнего не ляпнул
На хз пошел, урод деревянный!
На хз пошел, урод деревянный!
Русский человек всегда умел делать "ход конём"
Поэтому Пшэки не смогут понять принцип работы С400
И от чего тогда такой дристун напал на омеригу и их шавок?! Сами же рекламируют с400)))
Польша -это ничтожество, об которое даже ноги вытирать не хочется!
Наш человечек, такую пургу поднял!
С физикой у критика туговато.
Каждый суслик - агроном!