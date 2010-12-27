США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

В Америке объяснили, какие подразделения и за что будут отвечать.

В США рассказали план атаки на ПВО России в случае необходимости. Сведениями с журналистами C4ISRNET поделились в 16-ой воздушной армии ВВС страны. Специалисты объяснили, что имеют сценарий нападения. Он подразумевает участие и других боевых подразделений. Целью солдат станет прорыв обороны противника.

Сначала на Россию соберут оперативные разведданные. Этим займутся в киберкомандовании, Агентстве национальной безопасности и разведке. Организации расскажут информацию о расположении систем ПВО, их взаимодействии и нюансах эксплуатации. После этого 363 разведывательное крыло оценят потенциальную угрозу, исходящую от противника.

Затем вступает в работу 9-ое разведывательное крыло. Оно создает план радиоэлектронной борьбы. В 480-ом подразделение направляют сведения экспертам по ПВО. В рамках заключительного этапа разрабатываются способы некинетического подавления ПВО России. Это делает 55-ое подразделение разведки. После этого сотрудники ведомства направляют точные координаты размещения комплексов ПВО для ударной авиации.

Ранее Piter.tv писал о том, что Саудовская Аравия и РФ обсудили поставку С-400.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

