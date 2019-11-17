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Саудовская Аравия и РФ обсудили поставку С-400

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Договор на поставку С-400 был подписан в 2017 году. 

Ряд стран Ближнего Востока интересуются покупкой С-400. Об этом сообщили РИА "Новости" с ссылкой на официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Марию Воробьеву.

Она назвал С-400 "лучшей в мире системой ПВО", которая на порядок превосходит предлагаемые другие системы и комплексы. Воробьева подчеркнула, что обращения всех инозаказчиков будут рассмотрены в установленном порядке.

Одним из покупателей является Саудовская Аравия. Договор на поставку С-400 был подписан в 2017 году. 

Видео: YouTube/Министерство Обороны

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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