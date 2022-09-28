Официально трубопровод заработает только с 1 октября.

В Польше прошла символическая церемония запуска газопровода Baltic Pipe. Торжественная церемония состоялась днем 27 сентября на территории Западноморского воеводства страны. Напомним, что трубопровод соединяет польскую землю с норвежским шельфом через Данию. В мероприятии были задействованы президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании - Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен. Чиновники совместно повернули вентиль, что символизировало запуск данного проекта в работу. Участники церемонии отметили ключевое значение энергетической инфраструктуры в деле укрепления энергетической независимости Евросоюза от России.

Отсюда этот газ сможет пойти везде - туда, где он будет нужен. Анджей Дуда, президент Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что в регионе заканчивается эра российского доминирования в газовой отрасли. Стоит уточнить, что церемония запуска трубопровода носит символический характер, так как официальный пуск ресурсов по трубопроводу будет осуществлен только 1 октября.

В Польше отказались принимать уклоняющихся от мобилизации граждан России.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka