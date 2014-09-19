Решение по этому вопросу может быть принято в течение одного-двух месяцев.

В Польше призвали запретить ввоз огурцов из России. Об этом сообщает портал O2 со ссылкой на главу польской Ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаша Гвиздалу.

Отмечается, что местные производители выдвинули соответствующие требования. Это произошло на фоне появления данных о том, что Россия по итогам марта 2025 года стала основным поставщиком огурцов в республику. По словам Гвиздалы, решение по этому вопросу может быть принято в течение одного-двух месяцев. Он назвал парадоксальной ситуацию, в которой Варшава использует свои ресурсы для помощи Украине и в то же время покупает продукцию из России.

Ранее Туск заявил о готовности закрыть границу с ФРГ из-за выдворения мигрантов в Польшу.

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