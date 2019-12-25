Профессор объяснил, зачем Варшаве нужен Минск.

В Польше предупредили об угрозе появления "новой Российской империи". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на профессора военного искусства Петра Грохмальского. Эксперт считает, что на востоке страны может образоваться "новая форма".

Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи Петр Грохмальский, профессор

Грохмальский объяснил, что для современной РФ характерна "гигантская последовательная экспансия". По его словам, наибольшая угроза нависла над Польшей и Прибалтикой.

Польша: под санкции ЕС по Белоруссии попадут 40-50 человек.