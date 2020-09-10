Международный экономический форум является самым крупным в своем роде в Восточной Европе и неофициально называется восточноевропейским Давосом.

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Торжественное мероприятие состоялось в польском Карпаче. Церемония награждения прошла в рамках проведения форума. Ведущий объявил Тихановскую как "избранного президента Белоруссии". Его поддержал руководитель польского института международных отношений Славомир Дембский.

Сначала вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами сражаются, а в конце вы побеждаете. - слова Махатмы Ганди (озвучил Славомир Дембский)

Он подчеркнул, что слова Ганди относятся к жизненному пути лауреата специальной награды экономического форума Светланы Тихановской. МИД Польши Збигнев Рау добавил, что награда является "выражением большой симпатии и прежде всего выражением огромного уважения" от Польши для белорусского народа.

Ранее мы сообщили, что Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за давления Евросоюза.

Видео: YouTube / Team4Belarus