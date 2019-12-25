Польша: под санкции ЕС по Белоруссии попадут 40-50 человек

В МИД рассказал о "черном списке" лиц, ответственных за ситуацию в Белоруссии.

В Польше сообщили, что под санкции Евросоюза по Белоруссии попадут 40-50 человек. Сейчас официальные лица подготавливают "черный список" в отношении лиц, причастных к фальсификации президентских выборов в республике, а также последующему насилию в отношении местного населения. Об этом заместитель главы МИД Петр Вавжик рассказал в рамках своего выступления в Сенате.

Исходя из того, что мы можем сказать на данный момент, это список из нескольких десятков имен. Может быть, 50, может, 40, может быть, больше Петр Вавжик, замглавы МИД Польши

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