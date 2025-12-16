Застреленным в Польше россиянином оказался художник Семён Скрепецкий

Гражданин Белоруссии задержан на территории Польши за убийство российского художника Семена Скрепецкого. Соответствующими данными с мировой общественностью поделились местные журналисты из новостного издания wPolsce24. В европейском СМИ уточнили, что настоящее имя погибшего - Роберт Кузовков. Ранее представитель Люблинского воеводства станы сообщил информационному агентству "РИА Новости" о том, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске, в 40 километров от польско-белорусской государственной границы, погиб гражданин России.
По неофициальной информации, задержанный мужчина - гражданин Белоруссии.
сообщение wPolsce24
Авторы публикации заметили, что подозреваемый был задержан недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске. Россиянин, ставший жертвой стрельбы в Польше 15 июня, уже опознан. Им является 44-летний мужчина.
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Фото: pxhere.com
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