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Застреленным в Польше россиянином оказался художник Семён Скрепецкий
Сегодня, 8:21
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Застреленным в Польше россиянином оказался художник Семён Скрепецкий

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Во время стрельбы в Белой Подляске убит 44-летний художник из России.

Гражданин Белоруссии задержан на территории Польши за убийство российского художника Семена Скрепецкого. Соответствующими данными с мировой общественностью поделились местные журналисты из новостного издания wPolsce24. В европейском СМИ уточнили, что настоящее имя погибшего -  Роберт Кузовков. Ранее представитель Люблинского воеводства станы сообщил информационному агентству "РИА Новости"  о том, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске, в 40 километров от польско-белорусской государственной границы,  погиб гражданин России.

По неофициальной информации, задержанный мужчина - гражданин Белоруссии.

сообщение wPolsce24

Авторы публикации заметили, что подозреваемый был задержан недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске. Россиянин, ставший жертвой стрельбы в Польше 15 июня, уже опознан. Им является 44-летний мужчина.

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Фото: pxhere.com

Теги: белоруссия, польша, семён скрепецкий, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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