Роберт Телюс объяснил, чем вызван запрет Варшавы.

Запрет ввоза на польскую территорию украинской сельскохозяйственной продукции введен в интересах Киева. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал министр сельского хозяйства и продовольствия Варшавы Роберт Телюс. Специалист полагает, что транзит зерна всегда выше во время действия ввозных ограничений.

Транзитом через Польшу в феврале этого года проехало 114 тысяч тонн зерна, в марте 120 тысяч тонн, а когда мы ввели ограничения, то в июне прошло 260 тысяч тонн. Роберт Телюс, министр сельского хозяйства Польши

Иностранный чиновник заметил, что аналогичная тенденция фиксируется во всех государствах, которые граничат с киевским режимом. Напомним, что в пятницу вечером Европейская комиссия не стала продлевать введенное ранее в регионе эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять стран. В этот перечень вошла и Польша. В качестве ответа национальное правительство в Варшаве ввело собственный бессрочный запрет на ввоз зерновой продукции из Украины.

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Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka