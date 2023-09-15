Дуда заявил, что Польша пока не продвинулась в деле размещения у себя ядерного оружия

В Варшаве оценили необходимость в НАТО.

Власти в Варшаве на текущий момент никак не продвинулись в своем стремлении разместить в стране ядерное оружие.Соответствующее заявление в рамках выступления на форуме в городе Крыница-Здруй сделал польский президент Анджей Дуда. Политик подчеркнул, что для республики самую большую угрозу представляет тот сосед, у которого есть стратегическое вооружение. По мнению главы государства, в такой ситуации единственной гарантией для Польши остается Североатлантический военный альянс.

У нас ядерного оружия нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь. Пока ничто этого не предвещает. Анджей Дуда, президент Польши

Ранее власти Польши говорили общественности о том, что намерены со временем убедить партнеров по НАТО в необходимости размещения ядерного оружия в своей стране в рамках программы блока о совместном использовании ЯО (Nuclear Sharing).

Польский министр назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС.

Фото и видео: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda