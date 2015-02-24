Польский министр назвал украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС

Кшиштоф Телюс оценил угрозу от украинского зерна для региона.

Украинское сельское хозяйство представляет собой прямую угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза. Соответствующее мнение в эфире местного информационного агентства PAP высказал польский министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс. Чиновник пояснил, что в переговорах о вступлении киевского режима в состав ЕС обязательно должно быть условие, связанное с агропромышленностью. Он заметил, что Украина не войдет в ЕС без предварительных условий. В частности, такие требования выдвинула Варшава. Польский министр напомнил, что ранее Польша вступала в ЕС также по определенным условиям.

Мы должны более внимательно отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы. Кшиштоф Телюс, министр сельского хозяйства Польши

Кшиштоф Телюс заявил, что возможное решение не продлевать эмбарго на украинское зерно будет иметь политический подтекст. Он добавил, что внутри ЕС есть такие силы, которые стремятся дестабилизировать рынок. В частности, речь идет якобы об оппозиционных партиях.

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Фото и видео: PAP