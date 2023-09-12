Премьер Моравецкий: Польша не позволит украинскому зерну затопить страну

Чиновник признал готовность идти на односторонние меры, если от них откажутся в ЕК.

Польские власти не позволят, чтобы украинское зерно "затопило страну", поэтому Варшава готовит официальное оформление этой позиции в национальном кабинете министров. Соответствующее заявление в ходе видеообращения сделал местный чиновник. Он разместил информацию в собственном аккаунте в соцсетях. Иностранец подтвердил, что Польша в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерновых культур с территории Украины с сохранением права транзита в том случае, если Еврокомиссия не пойдет на этот шаг.

Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Польша предъявила ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины.

Фото и видео: социальная сеть X / Mateusz Morawiecki