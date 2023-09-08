Польша предъявила ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины

Матеуш Моравецкий заметил, что Брюссель должен прислушаться к просьбам европейских фермеров.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза украинского зерна в страну. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на брифинге с местными журналистами. Чиновник заметил, что либо руководство ЕС выполнит требование фермеров, послушает их голоса и с 15 сентября действительно введет запрет ввоза на четыре вида зерна, либо национальный кабинет министров в Варшаве реализует этот документ самостоятельно.

Я сказал ясно еще в июле после бесед с четырьмя другими странами, которые граничат с Украиной: мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Матеуш Моравецкий добавил, что в Польше не возражают против транзита украинского зерна через свою территорию, но говорят жесткое "нет" дестабилизации внутреннего сельскохозяйственного рынка.

Премьер Польши назвал условие для нормализации работы с Германией в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera