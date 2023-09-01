Премьер Польши назвал условие для нормализации работы с Германией в ЕС

Матеуш Моравецкий призвал Берлин выплатить репарации.

Варшава и Берлин смогут нормально сотрудничать в Европейском союзе только в том случае, если Германия выплатит стране репарации за ущерб во Второй мировой войне. Соответствующее заявление в рамках выступления на памятной церемонии, посвященной началу первой мировой войны, сделал местный глава национального правительства Польши Матеуш Моравецкий. Он напомнил, что странам придется закрыть между друг другом главу гекатомбы Второй мировой войны.

Мы требуем не только памяти, не только правды. Мы требуем возмещения! Возмещение в виде репараций необходимо для того, чтобы эту страницу истории можно было закрыть, чтобы живые свидетели бомбардировок могли спокойно думать о будущем, а не только со страданиями вспоминать прошлое. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Минобороны Польши заявило об укреплении Сувалкского коридора.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka