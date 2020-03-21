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fvbykov
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В Польше подозревают Запад в признании Крыма российским

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Соответствующая публикация появилась на портале TVP Info.

Польское СМИ выступило с предположением, что на Западе готовы признать полуостров Крым российской территорией. По информации с портала TVP Info, позиция Варшавы и Вашингтона по санкциям в отношении России сдерживают инициативы из Парижа и Берлина, настроенных на продолжение сотрудничества с Москвой.

Автор публикации отмечает, что ярким примером лоббирования интересов Москвы для западных стран является проект строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее мы сообщали о том, что Польша захотела присоединить Калининградскую область. Поляки усмотрели в закрытых из-за коронавируса границах возможность получить новую территорию.

Теги: крым, политика, польша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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