В Польше оценили шансы правящей партии сформировать коалицию в Сейме

Михал Дворчик оценил шансы PiS по коалиции с какой-либо партией парламента.

Шансы правящей на территории Польши партии "Право и справедливость" (PiS) сформировать коалицию с одной из вошедших в местный Сейм (нижнюю палату парламента) политических партий невелики. Такое мнение в эфире радиостанции Polskie Radio сделал официальный представитель канцелярии премьер-министра Матеуша Моравецкого Михал Дворчик. Чиновник заметил, что для движения PiS лучшим решением станет создать коалицию с каким-либо союзником. Гость программы не смог ответить на вопрос ведущего о том, проводит ли в настоящее время руководство PiS переговоры с какой-либо из партий, которые пришли в Сейм по зелультатам недавних парламентских выборов, состоявшихся в стране 15 октября.

Шансы на это, по моему убеждению, не какие-то очень большие... В политике часть переговоров, особенно такого рода, проводятся закулисно. Михал Дворчик, пресс-секретарь премьера Польши

Напомним, что по итогам всенародного голосования 15 октября PiS получила 194 места в 460-местном парламенте Польши, оппозиционные объединение "Гражданская коалиция" - 157 мест, движение "Третий путь" - 65, партия "Левые" - 26, "Конфедерация" - 18. При этом все лидеры оппозиционных сил отвергли возможность создания коалиции с PiS.

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Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl