Михал Дворчик рассказал, что европейские санкции бьют не только по России, но и Польше.

В Польше сообщили, что примут на 2023 год "бюджет на трудные времена". Соответствующее заявление в рамках интервью для "Польского радио" сделал руководитель канцелярии главы местного правительства Михал Дворчик. Чиновник пояснил, что власти страны признают негативное воздействие на Польшу западного санкционного антироссийского давления, поэтому правительство учтет тяжелую ситуацию в экономической сфере во время принятия нового бюджета на следующий год.

Ситуация сложная, сложная не только в Польше, но и во всей Европе… Этот бюджет не будет простым. Это будет ответственный бюджет на трудные времена. Михал Дворчик, глава канцелярии правительства Польши

Польский эксперт полагает, что инфляция и рост цен на энергоресурсы в европейском регионе спровоцированы проведением Россией специальной военной операции на Украине. При этом Дворчик уверен, что санкции с одной стороны бьют по Москве, а другой - по Европе, куда входит и Польша.

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Фото и видео: YouTube / Polskie Radio