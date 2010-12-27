В Польше назвали трагедией работу "Газпрома"

Власти считают, что исключительные права компании на Opal привели бы Польшу к нехватке газа.

В Польше рассказали, что о причинах ограничения доступа "Газпрома" к газопроводу Opal. По мнению местных политиков, такое решение властей уберегло государство от нехватки газа. По прогнозам российской компании, юго-восточной части Польши не хватило бы ресурсов, а увеличенные объемы газа пошли бы по трубопроводу Nord Stream 1 ("Северный поток"). Такие выводы оглашает глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк .

Теперь же объем газа, на который "Газпром" должен сократить использование Opal, будет передаваться через Украину. Таким образом, частично ресурс попадет на территорию Польши - через Дроздовичи.

Если бы решение по Opal произошло позже, это грозило "трагическим перерывом в поставках газа". Из-за этого пострадала бы отрасль транспортных перевозок, а также сами клиенты.

Напомним, что в 2016 году Еврокомиссия расширила доступ "Газпрома" к Opal. Трубопровод принимает газ от "Северного потока". Российской компании разрешили на исключительных правах бронировать 50 процентов из доступных миллиардов кубов мощностей трубы. Также предприятие могли приобрести через аукцион и третьих лиц оставшиеся мощности. С сентября суд ЕС отменил данное постановление. Такое требование предъявили власти Польши. На данный момент "Газпрому" разрешено бронировать не более 50 процентов.

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