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Польские ученые рассказали мужчинам, как добиться секса от женщин
Сегодня, 16:59
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nastya960

Польские ученые рассказали мужчинам, как добиться секса от женщин

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Эксперты попытались изучить связь между репродуктивными функциями женского организма и типами характера мужчин.

Специалисты из Медицинского колледжа Ягеллонского университета (Польша) определили, какие мужчины легче всего добиваются секса с женщиной.

Для этого специалисты исследовали типы мужчин, основными чертами характера которых являются: макиавеллизм (манипуляции, двуличие, цинизм), нарциссизм и психопатия. Эксперты попытались изучить связь между репродуктивными функциями женского организма и данными типами характера мужчин.

Как оказалось, женщины охотнее всего ложатся в постель с мужчинами нарциссического склада характера. Такие люди часто самовлюбленные, у них завышенная самооценка, которая в большинстве случаев не соответствует действительности. Женщин притягивает их суровый и неприступный вид. Что касается остальных двух типов, то женщины к ним практически равнодушны.

Ранее Елена Малышева показала десять упражнений "для потрясающего секса".

Теги: интим, секс, ученые
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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