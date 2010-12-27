Польские ученые рассказали мужчинам, как добиться секса от женщин

Эксперты попытались изучить связь между репродуктивными функциями женского организма и типами характера мужчин.

Специалисты из Медицинского колледжа Ягеллонского университета (Польша) определили, какие мужчины легче всего добиваются секса с женщиной.

Для этого специалисты исследовали типы мужчин, основными чертами характера которых являются: макиавеллизм (манипуляции, двуличие, цинизм), нарциссизм и психопатия. Эксперты попытались изучить связь между репродуктивными функциями женского организма и данными типами характера мужчин.

Как оказалось, женщины охотнее всего ложатся в постель с мужчинами нарциссического склада характера. Такие люди часто самовлюбленные, у них завышенная самооценка, которая в большинстве случаев не соответствует действительности. Женщин притягивает их суровый и неприступный вид. Что касается остальных двух типов, то женщины к ним практически равнодушны.

Ранее Елена Малышева показала десять упражнений "для потрясающего секса".