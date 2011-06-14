В Польше назвали провокацией желание дипломатов России возложить цветы на кладбище 9 мая

Михал Дворчик сообщил о ноте протеста послу РФ.

В Польше назвали провокацией желание российских дипломатов России возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве на 9 мая. Соответствующее заявление в эфире местного Польского радио сделал начальник канцелярии правительства Михал Дворчик. По мнению чиновника, данные действия властям страны тяжело расценивать иначе.

МИД отправил специальную ноту в посольство РФ и послу, чтобы он не участвовал в памятных мероприятиях 9 мая так, как он планировал это сделать, учитывая провокационный характер этих действий. Михал Дворчик, представитель кабмина Польши

Эксперт напомнил журналистам о том, что вне зависимости от событий на Украине"каждый дипломат на территории Польши должен быть защищен. Дворчик считает Варшаву той стороной, которая приняла решение выслать наибольшее число дипломатов из РФ. Однако все еще рассчитывает поддерживать определенные каналы коммуникации.

Донорская конференция в Варшаве собрала $6,5 млрд на помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / Polskie Radio