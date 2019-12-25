В Польше начали изымать объекты собственности России

Польские суды уже приняли окончательные решения по передаче их законному владельцу – Государственному казначейству Польши. Министерство настаивает на том, чтобы судьи оперативно приняли решения по оставшимся объектам недвижимости.

В Польше начался процесс изъятия российской недвижимости в республике, включая здание общеобразовательной школы при посольстве РФ. Данную процедуру инициировало министерство иностранных дел Польши. Заявление опубликовали во вторник, 2 марта.

Внешнеполитическое ведомство обратилось в компетентные органы госуправления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых объектов недвижимости. Оба здания находятся в собственности Российской Федерации. Речь идет о недвижимости по адресу ул. Собеского,100 и ул. Келецка, 45 (здание школы). Польские суды уже приняли окончательные решения по передаче их законному владельцу – Государственному казначейству Польши. Министерство настаивает на том, чтобы судьи оперативно приняли решения по оставшимся объектам недвижимости.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что на территории Польши есть много объектов недвижимости, которые занимаются незаконно. Польское руководство решило, что такие здания необходимо возвращать. Там должны жить люди, пострадавшие в результате спецоперации на Украине.

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