МИД Казахстана вызвал посла Великобритании Лич после заявлений о санкциях

Дипломаты требуют Кэти Лич объяснить, как это возможно и с какими действиями связано.

Член британского парламента Маргарет Ходж пригрозила Казахстану санкциями за поддержку России. После этого посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич получила приглашение министерства иностранных дел Казхстана. Её попросили явится на переговоры. Об этом пишет "Интерфакс".

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Маргарет Ходж настаивала на введении санкций против Казахстана и Азербайджана. Лондон считает, что эти страны не должны поддерживать Россию, Владимира Путина и спецоперацию на Украине. Дипломаты требуют Кэти Лич объяснить, как это возможно и с какими действиями связано.

Ранее мы сообщили, что глава МВД Литвы призвала граждан республики воздержаться от участия в боях на Украине.

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