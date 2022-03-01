Агне Билотайте рассказала, что граждане республики не просили МВД отправить их на Украину ради помощи военным.

Глава МВД Литвы призвала граждан республики воздержаться от участия в боях на Украине. Соответствующее заявление чиновница сделала во время брифинга с местными журналистами. Министр внутренних дел республики подчеркнула, что профильное ведомство на данный момент не получало обращений от граждан-добровольцев, которые хотели бы присоединиться к силам ВСУ.

Таких обращений к нам не поступало. Многие хотели бы как-то помочь Украине. Хочу попросить таких лиц пользоваться другими средствами и возможностями, а их немало. Таким было бы мое пожелание. Агне Билотайте глава МВД Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник постановил ввести безвизовый режим для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Он заявил о том, что предполагается сформировать Иностранный легион территориальной обороны.

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Фото и видео: YouTube / Lietuvos Respublikos Vyriausybė