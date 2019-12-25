Шольц: Запад примет новые санкции против России

В Германии призвали Россию завершить военную операцию на Украине.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Запад примет новые санкционные пакеты против России. Соответствующее заявление глава правительства сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Страны призвали Москву остановить специальную военную операцию на Украине и перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта с киевским руководством.

Я не могу упустить возможности вместе с моим коллегой призвать российского президента незамедлительно остановить все боевые действия, отвести войска РФ и вернуться к диалогу. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Запад примет новые санкционные пакеты против России.

Пушилин заявил о "борьбе добра со злом" на Украине.

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