Шольц: Запад примет новые санкции против России

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Запад примет новые санкционные пакеты против России. Соответствующее заявление глава правительства сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Страны призвали Москву остановить специальную военную операцию на Украине и перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта с киевским руководством.
Я не могу упустить возможности вместе с моим коллегой призвать российского президента незамедлительно остановить все боевые действия, отвести войска РФ и вернуться к диалогу.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Запад примет новые санкционные пакеты против России.
Пушилин заявил о "борьбе добра со злом" на Украине.
Фото: Pixabay.com
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