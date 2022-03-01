В ДНР рассказали, что отступая, украинские силовики вредят мирным гражданам.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о "борьбе добра со злом" на Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал в видеообращении к жителям Донбасса, размещенном в Telegram-канале. По мнению спикера, ВСУ и силовики взрывают мосты, целятся в объекты критически важной гражданской инфраструктуры и обстреливают населённые пункты при своем отступлении от позиций.

Не просто спецоперация по оказанию помощи республикам Донбасса, идет война добра со злом. Украина освобождается от нацистской идеологии, от милитаризации, от преступного киевского режима. Денис Пушилин, глава ДНР

Денис пушилин напомнил жителям ДНР и ЛНР о том, что на передовой борьбы с Киевом сейчас находятся мужественные воины России, Донецкой и Луганской народных республик. Перед ними стоит задача вести освободительную операцию так, чтобы не нанести урон гражданам.

Лукашенко призвал Украину перестать слушать, что "подкидывают" Запад и США.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.