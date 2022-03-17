В Польше могут появиться постоянные военные базы США

Мариуш Блащак рассказал о сроках появления боевой инфраструктуры США на территории Польши.

В Польше могут появиться постоянные американские военные базы. Об этом министр обороны страны рассказал в эфире местного СМИ - Польского радио. Мариуш Блащак уточнил, что решение по данному проекту может быть принято по завершению в Мадриде саммита НАТО. Мероприятие запланировано на июнь текущего года.

Конкретика – на саммите НАТО в июне в Мадриде. Это все обсуждается. Мы целенаправленно к этому идем. Это очень реально..., чтобы мы довели до усиления союзнического присутствия на польской земле. Мариуш Блащак, министр обороны Польши

Чиновник добавил, что в настоящее время на территории Польши расквартированы свыше десяти тысяч американских солдат. Также в стране расположены британские силы, румынские, канадские и хорватские солдаты.

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Фото и видео: YouTube / Polskie Radio