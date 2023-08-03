В Польше испугались переодетых в мигрантов бойцов "Вагнера"

Матеуш Моравецкий считает, что Россия "тестирует" реакцию Варшавы.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий оправдывает переброску дополнительных войск на восток страны боязнью Варшавы переодетых в мигрантов бойцов частной военной компании "Вагнер", которые перебазировались в Белоруссию. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой, организованной на Сувалкском перешейке.

Они могут переодеваться в нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши и других стран НАТО для того, чтобы на территории нашей страны проводить диверсионные акты, которые могут иметь очень драматические последствия. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Премьер-министр подчеркнул, что присутствия группы "Вагнер" в Белоруссии была одной из основных на встрече с президентом Литвы. Страны полагают, что речь идет о нескольких тысячах солдат ЧВК в регионе. По мнению Матеуша Моравецкого, таким образом российская сторона изучает реакцию Варшавы и ее международных партнеров.

Мы на эти русские и белорусские провокации, инструментом которых является группа "Вагнер", отвечаем очень решительно. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera