Польский инвестор недоволен качеством конечного продукта.

В Польше готовится иск против разработчиков игры Cyberpunk 2077. Об этом пишет портал DualShockers.

За разработку игры отвечала компания CD Projekt Red. Недавно геймеры со всего мира начали играть в Cyberpunk 2077. Многих потрясло качество и компьютерная графика игры. Однако варшавский поверенный инвестор CDPR Миколай Ожеховский остался недоволен продуктом. Он подал иск, рассчитывая, что его поддержат другие пострадавшие по статье "Введение в заблуждение с целью получения финансовой выгоды". По его мнению, многие покупатели откладывают игру в новинку, пока компания не устранит проблемы.

Недавно издание The New York Times выпустило большой материал, посвященный трудностям выхода игры. В нем было сказано, что компания Sony временно удалила игру из PS Store.

Ранее мы сообщили, что в России за сутки выявлено 28 948 новых случаев COVID-19.

Видео: Youtube/Cyberpunk 2077