Без клинических проявлений болезнь протекала у 5336 пациентов, что составляет 18,4% от общего числа новых заражений.

В России за сутки выявлено 28 948 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии коронавируса.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве – 7263 пациентов. Далее идет Петербург – 3759, Подмосковье – 1539, Нижегородская (499), Свердловская (403) и Архангельская (397) области. Наименьший темп прироста новых пациентов за сутки обнаружен в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва и многих других. За сутки подтверждено 511 летальных случаев, вызванных осложнениями. Так, 77 человек скончались в Москве и 73 пациента в Петербурге. Остальные умерли в других субъектах РФ

Всего в России за весь период пандемии заболели 2 848377 случаев коронавирусной инфекции. За весь период от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 50 858 граждан. За весь период выписано по выздоровлению – 2 275657 пациентов.

Ранее мы сообщили, что в Минске заметили спецтехнику перед очередными акциями протеста.