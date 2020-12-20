В столице Белоруссии пройдет несанкционированная акция "Марш народного трибунала".

В Минске заметили спецтехнику перед очередными акциями протеста. Об этом сообщил Telegram-канал Tut.by.

Сегодня, 20 декабря, белорусы снова выйдут на улицы, чтобы принять участие в акции протеста против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Издание публикует фотографии автобусов, в которых находятся представители силовых подразделений. Правоохранители намерены задействовать водометы и автозаки против мирных граждан.

К местам дежурства силовики подвезли колючую проволоку. Спецтехнику обнаружили на улицах Саперов, Чюрлениса, Пушкинской и в микрорайоне Серебрянка.

Ранее мы сообщили, что в автокатастрофе скончался сын миллиардера Рэя Далио.

Видео: TUT.BY