Чиновники решили избавиться от памяти о погибших солдатах Советского Союза.

Памятник Благодарности Красной армии демонтировали в Глубчицах Опольского воеводства Польши. Местные власти вели прямую трансляцию с места событий. Известно, что данный монумент специалисты разрушили при помощи тяжелой техники. На локации также находился глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. Напомним, что памятник возводился в 1945 году на пересечении улиц Складовской-Кюри и Жиромского. За счет монумента жители увековечили в исторической памяти 676 солдат 1-го Украинского фронта, которые пали в боях за город в марте 1945 года. Ранее польские власти ликвидировали на территории страны сотни других памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам.

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