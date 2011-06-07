В Подсмосковье пресечена деятельность ОПГ, инсцинировавшей ДТП

Ирина Волк рассказала о преступной схеме, которой пользовались автомобильные аферисты.

В Московской области пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве за счет инсценировок ДТП. Об этом рассказал официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте правоохранительных органов.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Следствие считает, что один из членов ОПГ подыскивал пожилую жертву в потоке машин. Он совершал опасные маневры на дороге и вынуждал пенсионера приблизиться вплотную к припаркованному транспорту. В той машине находился еще один участник аферы. Сообщник догонял пенсионера и обвинял его в ДТП. Для наглядности мошенник наносил при помощи наждачки потертость на кузов транспортного средства.

После этого злоумышленник звонил третьему члену банды. Тот представлялся представителем закона и предлагал на месте возместить ущерб "потерпевшей" стороне. Испуганная жертва соглашалась на эти условия. Преступники смогли получить с жертвы 120 тысяч рублей.

В отношении мошенников ведется уголовное дело по статьи 159 УК РФ. Подозреваемые находятся под стражей. Во время обысков у них найдены поддельные служебные удостоверения, а также сим-карты, рации, банковские карты и наждачная бумага. Выявлены два автомобиля, которые могли использоваться в преступной схеме. В МВД считают, что банда может быть связана с аналогичными эпизодами в Воскресенске, Егорьевске, Серпухове и Щелкове.

В Краснодарском крае полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотических средств.

Фото и видео: МВД России