Мужчина перевозил килограмм мефедрона.

В Краснодарском крае полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотических средств. Об этом рассказали правоохранительные органы на официальном сайте МВД. По данным источника, на посту ДПС Кущевский" сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили"Мерседес". Транспортным средством управлял 34-летний мужчина из Геленджика. Он нервничал во время проверки.

Во время досмотра машины оперативники нашли сумку со свертком. В нем находилось порошкообразное вещество. После этого подозреваемого доставили в отделение полиции для разбирательства. Экспертиза установила, что вещество является запрещенным на территории РФ (мефедроном с общей массой в килограмм).

По предварительным данным, наркотик водитель купил в Интернете для дальнейшей реализации в регионе. Сделки с покупателями должны были совершаться за счет тайников с закладками. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас фигурант расследования помещен под стражу.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве молодой пермячки.

Фото и видео: МВД России