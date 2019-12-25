Преступление мог совершить бывший парень 21-летней жертвы.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве молодой пермячки. Причастным к гибели 21-летней девушки правоохранительные органы считают хозяина квартиры, в котором найдено тело жертвы. Она находилась в холодильнике по частям. Молодой человек уже дал признательные показания.

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Известно, что погибшая разошлась с парнем около трех лет назад. Тот якобы очень тяжело переживал их разрыв и был помешан на девушке. Родственники жертвы указали на то, что подозреваемый был из обеспеченной семьи, но при этом имел психические отклонения. Несколько раз он якобы пытался лишить себя жизни, после чего его мать настояла на принудительном лечении.

В полиции рассказали, что виновника смогли установить при помощи таксиста, который накануне отвез жительницу перми к молодому человеку. Было установлено, что в квартире проживает ее бывший парень. Дверь оперативникам не открыли, поэтому представители закона вскрыли входную дверь. Сам подозреваемый в этот момент находился в Нытвенском районе у бабушки.

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Фото: Piter.tv