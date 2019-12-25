В Перми нашли расчлененное тело девушки

Ее убил бывший молодой человек. Он уже дал признательные показания.

В Перми обнаружили расчлененное тело 21-летней девушки. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Девушка ушла из дома якобы на встречу с другом 22 августа и не вернулась. Родители написали заявление в правоохранительные органы о ее пропаже, и 25 августа начались ее поиски. По данным сетевого издания "59.ру", тело девушки было обнаружено в квартире ее бывшего парня, с которым она рассталась несколько лет назад. Жертва была расчленена и спрятана в холодильник. Отмечается, что мужчина состоял на учете у психиатра.

Сотрудники правопорядка оперативно определили местонахождение предполагаемого подозреваемого. По данным Следственного комитета, мужчина уже дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство).

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Фото: СК России