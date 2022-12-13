В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку, подозреваемого задержали

Подозреваемый пойман по "горячим следам".

Следователи обнаружили тело 16-летней девушки с ножевыми ранениями на шее. Известно, что пострадавшая с травмой в области шеи была найдена из квартир Московской области, в городе Подольске. Пациентка скончалась в машине скорой помощи. Дверь в квартиру были закрыта, а подростка сначала заметили друзья. Они рассказали, что девушка лежала на полу. В настоящее время правоохранительные органы задержали подозреваемого. Судебная инстанция рассмотрит вопрос о назначении ему меры пресечения

Обнаружили друзья, которые попали в квартиру через открытую дверь балкона и вызвали на место происшествия экстренные службы. Несмотря на оказанную помощь, потерпевшая скончалась в машине скорой медицинской помощи. пресс-служба СК РФ

Следственный комитет по Подмосковью уточнил, что в преступлении подозревается 18-летний молодой человек. Его поймали "по горячим следам" в столице. По предварительной информации, фигурант уголовного дела зарезал свою знакомую во время конфликта в ее квартире. На месте убийства изъято орудие преступления. Сейчас ведутся допросы и назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Следком нашёл виновного в разрушении дачи Фаберже в Парголово.

Фото и видео: Telegram / ГУ СК России по Московской области