Следком нашёл виновного в разрушении дачи Фаберже в Парголово

Обвинение предъявили директору северо-западного филиала федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

В Петербурге Следственный комитет нашел виновного в разрушении дачи Фаберже. Обвинение предъявили директору северо-западного филиала федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи считают, что руководитель учреждения был в курсе, что деревянный комплекс в Парголово находится в управлении у ФГБУК "АУИПИК", но работы по реставрации объекта культурного наследия не проводил. Он игнорировал обязанности по по сохранению памятника и его внешнего облика.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее на Piter.tv: суд обязал собственника дачи Месмахера отреставрировать объект.

Фото: citywalls