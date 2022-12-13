Суд обязал собственника дачи Месмахера отреставрировать объект

Ответчику необходимо было провести противоаварийные работы до конца июля 2022 года, однако этого не произошло.

Решением Арбитражного суда Свердловской области был удовлетворён иск петербургского КГИОП, направлены к собственнику дачи Месмахера в Шуваловском парке (посёлок Парголово). Теперь владелец объекта обязуется провести консервацию и противоаварийные работы в течение года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Если собственник не сможет выполнить требование, с него будет взыскан штраф в размере 100 тыс. рублей, а затем – по 150 тыс. рублей каждый месяц до тех пор, пока работы не будут полностью выполнены.

Отметим, что дача Месхамера (другое название – "жёлтая дача") была построена в начале XX века. Ответчику необходимо было провести противоаварийные работы до конца июля 2022 года, однако этого не случилось. Здание по-прежнему находится в запущенном состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что петербургское ООО "Инстарсия" требует у контрагента почти 1 млн рублей.

Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга