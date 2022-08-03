Площадь возгорания составила 35 тысяч кв.м.

В Подмосковье загорелся склад компании Ozon. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

Инцидент произошел на складе в селе Петровское Инстринского района. Площадь возгорания составила 35 тысяч кв.м. Тысяча человек эвакурировались из здания. В пресс-службе Ozon уточнили, что пострадавших нет.

На место пожара направили два самолета Ка-32. В его тушении также принимают участие 82 человек и 25 единиц техники.

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Видео: Telegram / Mash