В Подмосковье загорелся склад компании Ozon. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.
Инцидент произошел на складе в селе Петровское Инстринского района. Площадь возгорания составила 35 тысяч кв.м. Тысяча человек эвакурировались из здания. В пресс-службе Ozon уточнили, что пострадавших нет.
На место пожара направили два самолета Ка-32. В его тушении также принимают участие 82 человек и 25 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Чувашии пьяный водитель облил бензином сотрудника ДПС и поджег его.
Видео: Telegram / Mash
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