Сейчас подозреваемый разыскивается полицией.

В Чувашии пьяный водитель облил бензином сотрудника ДПС и поджег его. Об этом журналистам рассказали в региональной пресс-службы правоохранительных органов. Известно, что сотрудник органов власти остановил транспортное средство из-за того, что его водитель мог находиться в состоянии опьянения. Во время задержания 29-летний злоумышленник из Марий Эла напал на сотрудника закона. Ему удалось поджечь служебный автомобиль, а затем - скрыться с места событий. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2114, у водителя которого имелись внешние признаки опьянения. К тому же мужчина не являлся собственником транспортного средства. пресс-служба МВД по региону

Сейчас правоохранителями проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.

Мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин на Кантемировской.

Видео: МВД России