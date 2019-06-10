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В Чувашии пьяный водитель облил бензином сотрудника ДПС и поджег его

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Сейчас подозреваемый разыскивается полицией.

В Чувашии пьяный водитель облил бензином сотрудника ДПС и поджег его. Об этом журналистам рассказали в региональной пресс-службы правоохранительных органов. Известно, что сотрудник органов власти остановил транспортное средство из-за того, что его водитель мог находиться в состоянии опьянения. Во время задержания 29-летний злоумышленник из Марий Эла  напал на сотрудника закона. Ему удалось поджечь служебный автомобиль, а затем - скрыться с места событий. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2114, у водителя которого имелись внешние признаки опьянения. К тому же мужчина не являлся собственником транспортного средства.

пресс-служба МВД по региону

Сейчас правоохранителями проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.

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Видео: МВД России

Теги: гибдд, дпс, марий эл, нетрезвый водитель, поджог, регионы, чувашия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар, ДТП, Новости России,

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