Огонь охватил 80 квадратных метров.

В Подмосковье загорелся хостел. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел в СНТ в деревне Падиково. Огонь охватил 80 квадратных метров. В результате пожара погибли шесть человек. Позже стало известно о седьмом погибшем. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. У хостела работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее депутат Колунов заявил, что патриотические песни включат в школьную программу в 2024 году.

Видео: 360.ru