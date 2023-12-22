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Депутат Колунов: патриотические песни включат в школьную программу в 2024 году
Сегодня, 14:51
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Депутат Колунов: патриотические песни включат в школьную программу в 2024 году

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По его словам, данную инициативу поддержали в Минпросвещения.

Патриотические песни включат в школьную программу в 2024 году. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в интервью телеканалу "360".

По его словам, данную инициативу рассмотрят в ближайшее время. Он подчеркнул, что ее поддержали в Минпросвещения. Депутат добавил, что к этому вопросу также привлекут экспертов образовательной отрасли и родительского сообщества. Колунов уточнил, что в список песен войдут работы Олега Газманова, певца Shaman, группы "Любэ" и других исполнителей.

Ранее политолог Маркелов заявил, что Франция потеряет армию и деньги при вводе войск на Украину.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, патриотические песни, сергей колунов, школьная программа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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