Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

В Подмосковье загорелся ангар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 20 июня в Степаньково. Поступило сообщение, что на территории яхт-клуба воспламенилось строение с двумя лодками внутри. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. В тушении огня участвовали 25 специалистов и 7 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Архангельской области на пожаре погибли брат с сестрой.

Видео: МЧС России