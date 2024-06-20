В Архангельской области на пожаре погибли брат с сестрой

Два человека погибли, еще двоим удалось выжить.

В результате возгорания, зафиксированного в частном доме в Архангельской области, жертвами стали брат и сестра. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Известно, что инцидент зафиксирован в городе Каргополь. Общая площадь пожара составила территорию в 120 квадратных метров. Специалисты отметили, что погибшей девушке было 20 лет, а юноше - всего 11 лет. Их родители смогли спастись из огня. В текущий момент пациенты госпитализированы в медицинское учреждение. В ликвидации пламени принимали участие 12 человек личного состава ГУ МЧС и четыре единицы техники. В настоящее время причина пожара устанавливается.

На улице Зины Портновой во время пожара пострадал мужчина.

Фото и видео: ГУ МЧС России