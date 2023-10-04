В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека и вымогательстве

В МВД России рассказали о раскрытой преступной схеме в регионе.

Российские правоохранительные органы по Московской области совместно с коллегами по Ленинскому городскому округу задержали жителей столичного региона, которые подозреваются в похищении человека, разбойном нападении и вымогательстве. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Известно, что на территории жилищного комплекса "Бутово Парк" злоумышленники посадили 27-летнего мужчину в салон автомобиля, после чего отвезли его в частный дом и избили. В деревне Потапово городского округа Подольск злоумышленник и украли у потерпевшего мобильный телефон, наручные часы и под угрозой расправы потребовали передать им более миллиона рублей в счет несуществующей задолженности. Позже россиянин обратился за помощью в полицию. Оперативники установили личность фигурантов расследования.

Одного из них задержали в Москве в момент передачи требуемой суммы, второго – по месту жительства в Ленинском городском округе. В его автомобиле обнаружены зарегистрированный травматический пистолет и три мобильных телефона. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Во время проведения обысков по месту удержания похищенного изъяты два охотничьих ружья, большое количество охотничьих ножей, печати государственных учреждений и документы с признаками подделки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям 126, 162 и 163 УК РФ. Сейчавс подозреваемые отправлены под стражу.

Петербургские полицейские задержали мошенников, похищавших деньги у продавцов на интернет-площадках.

Фото и видео: МВД Медиа