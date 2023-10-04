Петербургские полицейские задержали мошенников, похищавших деньги у продавцов на интернет-площадках

Установлено пятеро потерпевших. Это жители Петербурга и Ленинградской области.

Полицейские задержали подозреваемых в хищениях денежных средств у продавцов товаров на популярных интернет-площадках. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция задержала двоих подозреваемых в мошенничестве. Установлено, что в начале прошлого года 19-летний неработающий житель Воронежа в закрытом канале одного из мессенджеров познакомился с ровесником из Петербурга и предложил ему реализовать криминальную схему легкого заработка.

Один из соучастников имитировал заинтересованность в приобретении товаров, размещенных на популярных торговых интернет-площадках. Общаясь с продавцами, он предлагал отправить в сторонний мессенджер видеоизображение товара якобы для оценки внешнего вида. Затем переписку продолжал его сообщник, который убеждал для получения оплаты воспользоваться сервисом "Безопасная сделка".

Когда продавцы переходили по предложенной злоумышленником ссылке, то попадали на фишинговый сайт. Под видом представителей технической службы интернет-ресурса аферисты узнавали у них цифровые коды из СМС-уведомлений, поступивших из банка. В результате они не только не получали плату за товар, но и лишались своих накоплений. Деньги многократно списывались с расчетных счетов продавцов и поступали на банковские счета, оформленные на подставных лиц. Затем денежные средства переводились на криптовалютные кошельки и распределялись между соучастниками.

Установлено пятеро потерпевших. Это жители Петербурга и Ленинградской области. Возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Мошенничество".

Также в Петербурге перед судом предстанет один из участников организованной группы телефонных мошенников.

Видео: МВД