В Петербурге перед судом предстанет один из участников организованной группы телефонных мошенников

Мужчина был задержан в сентябре 2022 года и помещен под стражу.

В Петербурге предстанет перед судом один из участников организованной группы телефонных мошенников. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Один из участников организованной группы телефонных мошенников обвиняется в совершении восьми эпизодов хищений у граждан Петербурга, Ленинградской области и Красноярского края на общую сумму 10 757 514 рублей.

По версии следствия, 29-летний неработающий мужчина, на момент задержания проживавший в Нижнем Новгороде, выступал в качестве "казначея" группы телефонных мошенников, обманывающих граждан по распространенной схеме "Ваши денежные средства в опасности – их нужно перевести на безопасный счет". Мужчина приобретал сим-карты и банковские карты, отслеживал лимиты множества подконтрольных злоумышленникам расчетных счетов, координировал действия других участников группы, а также непосредственно приходил к банкоматам и снимал наличные денежные средства.

Мужчина был задержан в сентябре 2022 года и помещен под стражу. В ходе обыска по адресу проживания обвиняемого оперативники обнаружили и изъяли 441 350 рублей наличными, 37 мобильных телефонов, 214 файлов с ксерокопиями паспортов на разных лиц, 189 сим-карт и 286 банковских карт.

Жертвами злоумышленников стали двое мужчин и шестеро женщин в возрасте от 30 лет до 71 года, четверо из которых являются жителями Петербурга, 1 житель Ленинградской области и 3 жителя Красноярского края.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Куйбышевский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее полиция задержала 60-летнего петербуржца, подозреваемого в мошенничестве в отношении 89-летней бабушки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области