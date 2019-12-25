Полиция задержала 60-летнего петербуржца, подозреваемого в мошенничестве в отношении 89-летней бабушки

Пенсионерка сняла со своего счета 800 тысяч рублей и передала их двум неизвестным.

Полиция задержала 60-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении 89-летней бабушки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Василеостровского района 25 сентября обратилась 89-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 22 сентября ей на телефон позвонила неизвестная и сообщила, что с её счетов пытаются похитить денежные средства, и для предотвращения этих действий необходимо снять все средства и передать их сотруднику службы безопасности.

Пенсионерка сняла со своего счета 800 тысяч рублей и передала их двум неизвестным у дома 26 в переулке Гривцова и у дома 5 в переулке Каховского. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В парадной дома 15 по Искровскому проспекту 26 сентября по подозрению в совершении данного преступления был задержан один из получателей денег – 60-летний неработающий житель Невского района.

Ранее в Петербурге задержали "фотографа", который обворовывал выпивших девушек.

Фото: Piter.tv